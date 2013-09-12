Погаси свет

… Америка, 1930-е годы. Пока население Соединённых Штатов переживает последствия Великой депрессии, Европа готовится к войне… Таков «социальный фон» истории о типичной американской семье «среднего класса», образ которой оживает в воспоминаниях главного героя спектакля.

Отрывки воспоминаний молодого человека переплетаются со сценами из американских киношедевров 30-х годов, сливаясь в единое полотно, призванное поставить важный вопрос — можно ли сохранить в себе хрупкое человеческое, когда «весь мир озарен молниями»? И как отпустить прошлое, в котором было слишком много ошибок?