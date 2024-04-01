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Поэзия обыденности
23 мая в 16:00
Выставки

Поэзия обыденности

Художественный музей им. И.П. Пожалостина

Рязанский зритель впервые познакомился с произведениями Нины Шапкиной-Корчугановой пять лет назад на персональной выставке под названием «Круг-Круг» в 2019 году. Новая встреча подготовлена в юбилейный для автора год из работ, отражающих творческий путь последних лет.

Нина Борисовна Шапкина-Корчуганова родилась в 1954 году в Туркмении, где короткое время жили ее родители. В 1974—1981 годах училась в Московском полиграфическом институте, где была любимой ученицей внука известного русского художника Виктора Васнецова академика Андрея Владимировича Васнецова. С 1988 года Шапкина-Корчуганова — член живописной секции Московского союза художников, участник многочисленных художественных выставок в нашей стране и за рубежом. Её произведения находятся в музеях, частных и корпоративных коллекциях и фондах России, США, Великобритании, Японии, Франции, Венгрии, Швеции.

Первые самостоятельные работы Нины были написаны в 1980-х годах в стиле, который ее учитель определял как «неореализм». Художница опирается на достижения предшественников и ставит себе задачу искать новые пути в живописи, познавать мир, используя цвет, линию и формы, создавая глубину пространства на плоскости. «Я — живописец, работающий в традиционной манере. Меня волнует живописная поверхность картины иной раз больше, чем даже идея, отображенная на куске холста».

Своей любимой темой Шапкина-Корчуганова называет тему «Прохожих» — это плач о толпе, в которой все далеки друг от друга, и пути людей пересекаются лишь случайно и условно. Лейтмотивом всех полотен художника является тема одиночества человека в современном мире. Несмотря на всю жизненную убедительность и брутальность героев, они кажутся погруженными в свой внутренний мир, отчужденными, противопоставляющими себя окружающей их действительности. Работы Н. Шапкиной-Корчугановой сродни философской притче. Живопись художника характеризует точный, мощный рисунок, выявляющий характер персонажей и богатство безупречно разработанных цветовых сочетаний. «Живопись рождает эмоцию. Для меня важна эмоция не только от зацепившего чем-либо сюжета, композиции, строя, но в не меньшей степени важна эмоция от живописной поверхности и фактуры мазков масляных красок», -говорит автор.

Нина Шапкина-Корчуганова не только оригинальный художник, но и литератор, член Союза писателей и Союза журналистов России, чье творчество отмечено многими наградами. Она лауреат международных премий, в том числе Гомеровской, ее имя включено в первый том издания «100 имен русской литературы XXI века».

На юбилейной выставке в Рязанском художественном музее представлено около сорока произведений живописи и графики мастера, созданных преимущественно за последнюю четверть века.

Выставка работает с 23 мая по 30 июня 2024 г. в художественном музее.

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