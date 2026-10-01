Из-за загадочных вспышек вируса объявлено чрезвычайное положение. Скоростной поезд в Пусан стал временным убежищем для тех, кто смог вырваться из охваченного эпидемией Сеула. Случайные пассажиры не предполагали, что их билет на этот поезд станет счастливым, но вот надолго ли? Добро пожаловать на борт и постарайтесь остаться в живых.