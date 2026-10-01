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Поезд в Пусан

Из-за загадочных вспышек вируса объявлено чрезвычайное положение. Скоростной поезд в Пусан стал временным убежищем для тех, кто смог вырваться из охваченного эпидемией Сеула. Случайные пассажиры не предполагали, что их билет на этот поезд станет счастливым, но вот надолго ли? Добро пожаловать на борт и постарайтесь остаться в живых.

Страна
Южная Корея
Режиссёр
Ен Сан Хо
Актёры
Кон Ю, Ма Дон Сок, Чжон Ю Ми, Ким Ый Сон, Сим Ын Ген, Чон Сок Ен, Чхве Гви Хва, Ким Су Ан, У До Им, Сохи
Продолж.
118 мин.
Премьера
24 ноября 2016 в России
Возраст
18+
Жанры
Боевик, Триллер, Ужасы

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