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Под огнем

Ирак, 2006 год. Боевая группа «морских котиков» оказывается в самом центре вражеской территории. Они — элитные бойцы, закаленные тысячами часов изнурительных тренировок. Но ничто не могло подготовить их к осаде, в которую они попали. Теперь им предстоит пережить самые напряженные часы своей жизни и любой ценой спасти друг друга.

Режиссёр
Алекс Гарленд, Рей Мендоса
Актёры
Джозеф Куинн, Ноа Сентинео, Космо Джарвис, Кит Коннор, Уилл Полтер, Финн Беннетт, Чарлз Мелтон, Майкл Гандолфини, Тейлор Джон Смит, Энрики Зага, Д'Фараон Вун-А-Тай
Продолж.
95 мин.
Премьера
2025-04-10 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Боевик, Драма, Война

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