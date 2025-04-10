Ирак, 2006 год. Боевая группа «морских котиков» оказывается в самом центре вражеской территории. Они — элитные бойцы, закаленные тысячами часов изнурительных тренировок. Но ничто не могло подготовить их к осаде, в которую они попали. Теперь им предстоит пережить самые напряженные часы своей жизни и любой ценой спасти друг друга.
- Режиссёр
- Алекс Гарленд, Рей Мендоса
- Актёры
- Джозеф Куинн, Ноа Сентинео, Космо Джарвис, Кит Коннор, Уилл Полтер, Финн Беннетт, Чарлз Мелтон, Майкл Гандолфини, Тейлор Джон Смит, Энрики Зага, Д'Фараон Вун-А-Тай
- Продолж.
- 95 мин.
- Премьера
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2025-04-10 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Драма, Война