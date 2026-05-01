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Побег из волшебного измерения

Озорные братья-медведи Бриар и Брамбл и представить не могли, что однажды встретятся с легендарным Нянем — чудищем из древних сказаний! Получив от него таинственные силы, друзья оказываются в скрытом от глаз людей волшебном измерении, где царит веселый хаос, а воздух пропитан магией. Им предстоит научиться управлять своими способностями и найти свое место в этом удивительном мире, чтобы суметь вернуться домой. Их ждут невероятные приключения!

Страна
Китай
Режиссёр
Линь Хуэйда
Продолж.
118 мин.
Премьера
4 июня 2026 в России
Возраст
6+
Жанры
Мультфильм, Фэнтези, Комедия

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