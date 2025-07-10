Побег из будущего

Озорных братьев-медведей Бриара и Брамбла ждет новое, по-настоящему фантастическое приключение! Герои перенесутся в далекое будущее — в мир, где человечество оказалось на грани исчезновения. И, кажется, в этом замешан их старый приятель Вик… Отважным братьям и их друзьям предстоит раскрыть правду, предотвратить катастрофу и найти путь домой.