Побег из будущего

Озорных братьев-медведей Бриара и Брамбла ждет новое, по-настоящему фантастическое приключение! Герои перенесутся в далекое будущее — в мир, где человечество оказалось на грани исчезновения. И, кажется, в этом замешан их старый приятель Вик… Отважным братьям и их друзьям предстоит раскрыть правду, предотвратить катастрофу и найти путь домой.
- Режиссёр
- Линь Юнчан
- Продолж.
- 109 мин.
- Премьера
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2025-07-10 00:00:00 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Мультфильм, Приключение, Научная фантастика, Комедия