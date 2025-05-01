Победа в каждом из нас! 22 июня, в День памяти и скорби, Рязанское отделение Союза театральных деятелей и ПАО «Прио-Внешторгбанк» представляют уникальный творческий проект «Победа в каждом из нас», посвященный всем рязанцам, прошедшим тяжелые годы войны.

Проект реализуется при поддержке министерства культуры Рязанской области и приурочен к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

Это мультимедийное, музыкальное, театрализованное действо, в основе которого — песни Великой Победы в исполнении артистов Рязанских театров в сопровождении Рязанского губернаторского симфонического оркестра под управлением Сергея Оселкова.

Участники проекта:

Рязанский губернаторский симфонический оркестр, художественный руководитель и главный дирижер Сергей Оселков;

Артисты рязанских театров:

Рязанский театр драмы — Мария Звонарева, Арсений Кудря, Валерий Рыжков, Андрей Блажилин, Роман Горбачев, Мария Конониренко, Анастасия Сылка;

Рязанский музыкальный театр — Ирина Маненкова, Антон Свиркин, Сергей и Марина Головкины, Алена Силивестрова;

Рязанский театр кукол — Василий Уточкин, Анна Герасимова, Дарья Ефремова, Семен Гизатуллин-Туленцев;

Рязанский театр юного зрителя — Анна Комарова;

а также Алексей Свиридов.

При участии театра-студии «ШАНС», руководитель Светлана Рахманина и Народного театра танца «ОГНИ», руководитель Светлана Леженкина.

Новые аранжировки любимых песен созданы специально для проекта композитором Виталием Балдычем.

Авторы проекта определили жанр как признание в любви городу, героям, искусству. Душа народа, его память и сила, заключены в его песнях, как заключена в нашей крови память и сила предков. Здесь, на Рязанской земле родились и жили композиторы и поэты — авторы песен, определивших исход битвы за будущее человечества: «Священная война», «Жди меня», «Песенка военных корреспондентов», «Смуглянка» и многие другие.

Действие постановки разворачивается одновременно в наши дни и в памяти главной героини — в годы Великой Отечественной войны.

В центре истории — женщина, военный фотокорреспондент. На закате жизни она приезжает в Рязань, которая за годы войны стала для нее родной, благодаря людям, встречам и музыке. На ее глазах вершилась судьба мира, и сегодня в ее воспоминаниях, словно в кадрах кинохроники, живут те, кто совершал тогда трудный подвиг.

Суровые испытания и потери, словно выжженные огнем поля, подвиг, как горящее вырванное сердце, мгновения радости и встречи, будто искры костра и блеск родных глаз, любовь и надежда, как огонек свечи, — все, из чего складывается жизнь и судьба, все, что мы можем чувствовать, глядя на Вечный огонь, все это воскрешает музыка.

Средства от продажи билетов будут адресно направлены рязанцам — участникам СВО, проходящим сложное лечение и реабилитацию в госпиталях.