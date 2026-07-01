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По воле случая
30 июля в 10:00
Выставки

По воле случая

Дом-музей И.П. Пожалостина

30 июля 2026 года в 12-00 в Доме-музее И.П. Пожалостина в Солотче начинает работать персональная выставка рязанского художника Анастасии Гришиной «По воле случая».

Анастасия Гришина родилась в 1991 году в Рязани. Художник-педагог, выпускница Рязанского художественного училища им. Г.К. Вагнера. Она экспериментирует с различными материалами, создавая работы на экологическую тему. Её экопроект «Новый взгляд» — картины, написанные старой декоративной косметикой — в 2024 году был представлен на Неделе Экологии на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. В своём творчестве художник также исследует тему пчеловодства, что привело её к освоению редкой техники энкаустики — живописи горячим воском.

Анастасия Гришина — исследователь изобразительных техник, психолог и арт-терапевт. Отказавшись от классических живописных материалов в пользу природных полимеров, она создала собственную мастерскую-лабораторию. Художница работает на стыке станковой живописи и объектного искусства, изучая свойства природных компонентов. Она — участник групповых и персональных выставок, её работы находятся в частных собраниях.

«Несколько лет я изучаю тему пчеловодства и, таким образом, пришла к освоению техники энкаустики, соединяя в работах смыслы и формы. В эпоху тотального копирования мои полотна звучат как возвращение к материальности мира. В работе многое определяется не мастерством, а случайностью, и это делает каждое произведение уникальным», — говорит Анастасия Гришина.

Выставка «По воле случая» — это первый масштабный показ ее работ, созданных в технике энкаустики. Для связующей основы художник использует исключительно природные компоненты: пчелиный воск высшего сорта, который она самостоятельно собирает и готовит на своей пасеке. Диалог энкаустики с древесной фактурой строится на контрасте твёрдой, мёртвой структуры дерева и горячего, живого воска. Капли, потёки и процарапанные линии воспринимаются как геологические разломы или горные хребты, наложенные на ландшафт древесного спила. Выставка представляет собой иммерсивное пространство, где аромат натуральных материалов — воска, прополиса и смолы — становится полноправным участником экспозиции.

В экспозиции представлено около 40 работ художника разных лет, выполненных в уникальной технике энкаустики. Выставка позволяет каждому зрителю прикоснуться к тем же чувствам, что вдохновляли мастера, когда он создавал свои произведения, ощутить материальность и живую энергию природных материалов.

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