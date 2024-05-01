По платью видно, кто идет

Во Дворце Олега Рязанского кремля откроется выставка из Псковского музея-заповедника.

Псковский музей обладает коллекцией предметов, связанных с культурой сето — немногочисленного народа, с древности живущего на северо-западе Псковского края, который сохранил свой язык, традиционный костюм, песенную традицию.

На выставке будет представлена псковская коллекция украшений и предметы одежды.

Знаете ли вы, что… «Серебряный убор» сетосской женщины может включать 20-22 предмета, которые достигают в общей сложности 2-3 килограмма веса?

Серебряные украшения считались оберегом, звон серебра должен отпугивать злые силы. О женщинах сето, как обо всех женщинах финно-угорского происхождения, говорят, что «ее сначала слышно, а потом видно».