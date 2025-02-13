Двое молодых людей, один сломанный лифт и 36 вопросов, чтобы влюбиться. Смогут ли совсем незнакомые парень и девушка открыться друг другу и довериться своим чувствам?
- Режиссёр
- Борис Милованов
- Актёры
- Ангелина Стречина, Павел Табаков, Анастасия Уколова, Ольга Лерман, Дмитрий Ендальцев, Алена Яковлева, Ольга Прокофьева, Камиль Ларин, Михаил Орлов, Юлия Сулес, Ренат Мухамбаев, Иван Кукуев, Ксения Крупенина, Александр Рудь
- Продолж.
- 73 мин.
- Премьера
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2025-02-13 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Мелодрама