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По любви

Двое молодых людей, один сломанный лифт и 36 вопросов, чтобы влюбиться. Смогут ли совсем незнакомые парень и девушка открыться друг другу и довериться своим чувствам?

Режиссёр
Борис Милованов
Актёры
Ангелина Стречина, Павел Табаков, Анастасия Уколова, Ольга Лерман, Дмитрий Ендальцев, Алена Яковлева, Ольга Прокофьева, Камиль Ларин, Михаил Орлов, Юлия Сулес, Ренат Мухамбаев, Иван Кукуев, Ксения Крупенина, Александр Рудь
Продолж.
73 мин.
Премьера
2025-02-13 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Мелодрама

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