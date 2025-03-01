7 марта в 19:00, а также 8 и 9 марта в 18:00 пройдут премьерные показы спектакля «Плутни Скапена» по пьесе Жана-Батиста Мольера.

«Плутни Скапена» — искрометная комедия с элементами фарса, в которой смекалка и находчивость противостоят жадности и жестокости.

Действие спектакля режиссера Анастаса Кичика разворачивается в фантастическом неаполитанском порту. Декорации изображают причалы с пришвартованными кораблями и облака, создавая яркую, живописную картину, погружающую зрителя в атмосферу приморского города.

Хитрый слуга Скапен, обладающий множеством талантов — организаторских, дипломатических, манипулятивных, — плетет интриги, обманывает богачей и помогает влюбленным. Несмотря на то, что социальный лифт для него недоступен, он проявляет свои способности, как может.

Спектакль адаптирован для современной аудитории: зрители услышат актуальную речь, а костюмы представляют собой синтез исторической и современной моды, создавая вневременное пространство. Это придает постановке особый шарм и делает ее близкой современному зрителю. Зрители станут свидетелями великого театрального мошенничества

Постановочная группа:

Режиссер-постановщик — Анастас Кичик

Художники-постановщики — Ютта Роттэ, Федор Федоровский

Хореограф — Светлана Кузянина

Художник по свету — Андрей Козлов

Помощник режиссера — Ирина Захарова

В спектакле заняты: