7 марта в 19:00, а также 8 и 9 марта в 18:00 пройдут премьерные показы спектакля «Плутни Скапена» по пьесе Жана-Батиста Мольера.
«Плутни Скапена» — искрометная комедия с элементами фарса, в которой смекалка и находчивость противостоят жадности и жестокости.
Действие спектакля режиссера Анастаса Кичика разворачивается в фантастическом неаполитанском порту. Декорации изображают причалы с пришвартованными кораблями и облака, создавая яркую, живописную картину, погружающую зрителя в атмосферу приморского города.
Хитрый слуга Скапен, обладающий множеством талантов — организаторских, дипломатических, манипулятивных, — плетет интриги, обманывает богачей и помогает влюбленным. Несмотря на то, что социальный лифт для него недоступен, он проявляет свои способности, как может.
Спектакль адаптирован для современной аудитории: зрители услышат актуальную речь, а костюмы представляют собой синтез исторической и современной моды, создавая вневременное пространство. Это придает постановке особый шарм и делает ее близкой современному зрителю. Зрители станут свидетелями великого театрального мошенничества
Постановочная группа:
- Режиссер-постановщик — Анастас Кичик
- Художники-постановщики — Ютта Роттэ, Федор Федоровский
- Хореограф — Светлана Кузянина
- Художник по свету — Андрей Козлов
- Помощник режиссера — Ирина Захарова
В спектакле заняты:
- заслуженная артистка РФ Татьяна Петрова,
- почетный работник культуры и искусства Рязанской области Юрий Борисов,
- Почетный работник культуры и искусства Рязанской области Сергей Невидин;
- артисты: Игорь Гордеев, Анастасия Дягилева, Алексей Мельников, Борислав Носатов, Марина Невидина-Шульц, Наталья Паламожных, Роман Пастухов, Владислав Пантелеев, Анастасия Сылка, Дарина Строкина, Дарья Серебрякова, Денис Чистяков
- Возраст
- 12+