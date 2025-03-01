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Плутни Скапена
7 марта в 19:00
Театр

Плутни Скапена

Театр драмы

7 марта в 19:00, а также 8 и 9 марта в 18:00 пройдут премьерные показы спектакля «Плутни Скапена» по пьесе Жана-Батиста Мольера.

«Плутни Скапена» — искрометная комедия с элементами фарса, в которой смекалка и находчивость противостоят жадности и жестокости.

Действие спектакля режиссера Анастаса Кичика разворачивается в фантастическом неаполитанском порту. Декорации изображают причалы с пришвартованными кораблями и облака, создавая яркую, живописную картину, погружающую зрителя в атмосферу приморского города.

Хитрый слуга Скапен, обладающий множеством талантов — организаторских, дипломатических, манипулятивных, — плетет интриги, обманывает богачей и помогает влюбленным. Несмотря на то, что социальный лифт для него недоступен, он проявляет свои способности, как может.

Спектакль адаптирован для современной аудитории: зрители услышат актуальную речь, а костюмы представляют собой синтез исторической и современной моды, создавая вневременное пространство. Это придает постановке особый шарм и делает ее близкой современному зрителю. Зрители станут свидетелями великого театрального мошенничества

Постановочная группа:

  • Режиссер-постановщик — Анастас Кичик
  • Художники-постановщики — Ютта Роттэ, Федор Федоровский
  • Хореограф — Светлана Кузянина
  • Художник по свету — Андрей Козлов
  • Помощник режиссера — Ирина Захарова

В спектакле заняты:

  • заслуженная артистка РФ Татьяна Петрова,
  • почетный работник культуры и искусства Рязанской области Юрий Борисов,
  • Почетный работник культуры и искусства Рязанской области Сергей Невидин;
  • артисты: Игорь Гордеев, Анастасия Дягилева, Алексей Мельников, Борислав Носатов, Марина Невидина-Шульц, Наталья Паламожных, Роман Пастухов, Владислав Пантелеев, Анастасия Сылка, Дарина Строкина, Дарья Серебрякова, Денис Чистяков

Возраст
12+