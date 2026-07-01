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Плохие девчонки
20 октября в 19:00
Театр

Плохие девчонки

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Волею судеб три абсолютно разные женщины оказываются в одно время в одном месте:

  • Марта — добросовестная учительница, выгоревшая на работе;
  • Эмма — взбалмошная и непредсказуемая, хозяйка модного магазина;
  • Рита — усталая, но преданная своей профессии, врач скорой помощи.

Героини спектакля отчаянно стремятся изменить свою жизнь и стать хоть немного счастливее! Удастся ли им это? Ведь повседневные заботы и нерешённые проблемы постоянно возвращают их в реальность? И так ли неудачны их судьбы, как они думают? Увлекательный, полный комичных ситуаций и искренних диалогов спектакль поднимает важные вопросы — о дружбе, самореализации, принятии себя и поиске истинного счастья. Вас ждёт потрясающая актёрская игра, неожиданные повороты и финал, который обязательно заставит задуматься о собственных жизненных приоритетах!

Режиссёр
Эдуард Радзюкевич
Актёры
Татьяна Васильева, Олеся Железняк, Татьяна Орлова, Инна Глухих
Возраст
16+
Жанры
Комедия