Плохие девчонки

Волею судеб три абсолютно разные женщины оказываются в одно время в одном месте:

Марта — добросовестная учительница, выгоревшая на работе;

Эмма — взбалмошная и непредсказуемая, хозяйка модного магазина;

Рита — усталая, но преданная своей профессии, врач скорой помощи.

Героини спектакля отчаянно стремятся изменить свою жизнь и стать хоть немного счастливее! Удастся ли им это? Ведь повседневные заботы и нерешённые проблемы постоянно возвращают их в реальность? И так ли неудачны их судьбы, как они думают? Увлекательный, полный комичных ситуаций и искренних диалогов спектакль поднимает важные вопросы — о дружбе, самореализации, принятии себя и поиске истинного счастья. Вас ждёт потрясающая актёрская игра, неожиданные повороты и финал, который обязательно заставит задуматься о собственных жизненных приоритетах!