Плетеный муж

Одинокая рыбачка, живущая на окраине небольшой прибрежной деревни, всю жизнь терпит насмешки от своих соседей. Однажды, устав от одиночества, она обращается к местному корзинщику и заказывает себе мужа, сплетенного из лозы. Ее неожиданная привязанность к причудливому творению пробуждает ревность и угрожает порядкам деревни.
- Страна
- Великобритания, США, Австралия
- Режиссёр
- Алекс Хьюстон Фишер, Элинор Уилсон
- Актёры
- Александер Скарсгорд, Оливия Колман, Элизабет Дебики, Питер Динклейдж, Элла Брукколери, Ричард Э.Грант, Бен Ашенден, Набхан Ризван, Килл Смит-Байно, Густав Линд, Марли Сиу, Эмили Ллойд-Саини, Скотт Александер Янг, Андерс Улоф Грундберг, Дэниел Беллус
- Продолж.
- 105 мин.
- Премьера
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5 ноября 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Исторический фильм, Научная фантастика, Фэнтези, Мелодрама, Драма-комедия