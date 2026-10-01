Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 05
Птн, 06
Сбт, 07
ЦБ USD 81.67 0.7 04/11
ЦБ EUR 91.6 1.14 04/11
Нал. USD 82.41 / 82.90 05/11 13:45
Нал. EUR 92.94 / 94.38 05/11 13:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Что изменится в Дядьково к 2029 году: дороги, мост-дублёр и новый жило...
Разбираемся, как район с собственной инфраструктурой, п...
2 часа назад
197
«Прайм-Стоматология» — в топ-10 клиник региона по премии ПроДокторов 2...
Сеть стоматологических клиник «Прайм-Стоматология» в Ря...
2 часа назад
128
EVOLUTE объявляет старт производства по полному циклу и цену нового эл...
EVOLUTE, электромобильный бренд № 1 в России¹, объявляе...
15 октября 14:10
5 218
EVOLUTE, электромобильный бренд № 1 в России: рекорд продаж в сентябре...
EVOLUTE — электромобильный бренд № 1 в России — подводи...
8 октября 10:55
15 988
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Плетеный муж
Кино

Плетеный муж

Одинокая рыбачка, живущая на окраине небольшой прибрежной деревни, всю жизнь терпит насмешки от своих соседей. Однажды, устав от одиночества, она обращается к местному корзинщику и заказывает себе мужа, сплетенного из лозы. Ее неожиданная привязанность к причудливому творению пробуждает ревность и угрожает порядкам деревни.

Страна
Великобритания, США, Австралия
Режиссёр
Алекс Хьюстон Фишер, Элинор Уилсон
Актёры
Александер Скарсгорд, Оливия Колман, Элизабет Дебики, Питер Динклейдж, Элла Брукколери, Ричард Э.Грант, Бен Ашенден, Набхан Ризван, Килл Смит-Байно, Густав Линд, Марли Сиу, Эмили Ллойд-Саини, Скотт Александер Янг, Андерс Улоф Грундберг, Дэниел Беллус
Продолж.
105 мин.
Премьера
5 ноября 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Исторический фильм, Научная фантастика, Фэнтези, Мелодрама, Драма-комедия

Еще в кино

Кино
Инфлюенсер
Кино
Синистер. Дом мертвых
Кино
Мульт в кино. Выпуск № 201. Цифровая азбука с Бодо Бородо
Кино
Живая книга
Кино
Зверь
Кино
Шкатулка проклятия. Зло внутри
Кино
Большие гонки. Пегас-3
Кино
Навар
Кино
Как поймать Деда Мороза
Кино
Настройщик