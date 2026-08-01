Группа Pizza образовалась в 2010 году. Ее основатель — певец и музыкант, автор стихов и музыки Сергей Приказчиков, он же бессменный лидер коллектива. Команда выпустила пять студийных альбомов:

«Кухня» (2012);

«На всю планету Земля» (2014);

«Zавтра» (2016);

«Основано на нереальных событиях» (2020);

«Сахар» (2022).

Самый популярный трек группы — «Оружие» (2012). На Youtube у клипа более 70 млн просмотров и это, вероятно, не предел. Фанаты называют песню «одной из лучших всех времен и народов», под нее ностальгируют и проживают счастливые моменты жизни. У многих композиция стоит на реплее в течение многих лет.

Сингл «Улыбка» с юбилейного релиза коллектива прочно обосновался в радиоротациях. Песня в свое время заняла 16-е место в Eurohit top 40, а количество просмотров видео в TikTok достигло запредельных цифр.

Новый хит — «Триумфальная» записан в рамках EP в 2023 году. Трек мгновенно взлетел на вершину чартов российский радиостанций. Песня в буквальном смысле заставляет улыбаться и верить в хорошее.

Pizza не раз становилась номинантом и лауреатом наград и премий телеканалов Ru. TV, Muz-TV, Жара. Музыканты побеждали в ZD Awards, «Первой национальной премии», «Золотом Граммофоне», «Песне года», «Высшей лиге» и др. Ежегодно Pizza дает более 1000 концертов в России и за ее пределами. Каждое выступление сопровождается аншлагом и становится грандиозным событием.

В современной музыкальной вселенной Pizza — отдельная и по-своему уникальная планета. На ней не считают лишние баллы за коммерчески успешные песни, отказываются от диктата модных гармоний и сторонятся непонятных текстов. Здесь все иначе. Таких искренних песен, как у Pizza, не услышишь ни на одной волне. Умиротворяющая, спокойная, честная музыка не отпускает.

«Да, это можно послушать на репите и 40 раз», — признаешься себе и не останавливаешься. В музыкальном плане творчество группы — это полное смешение жанров и постоянные эксперименты. «Группа каким-то чудом нашла способ совместить фанк, регги, немного джаза и даже хип-хоп. При этом у группы осталось достаточно много акустических переходов, есть некоторые заигрывания с госпелом и даже классической основой», — пишут о Pizza в энциклопедиях. И хотя манера меняется от трека к треку, узнаваемый и неповторимый стиль коллектива остается. Это музыка, которая отвлекает от плохих новостей и действует вместо успокоительного, — она умная, но понятная, богатая на эмоции, но невероятно светлая и позитивная. Слова Сергея Приказчикова звучат так, будто кто-то очень мудрый нашел дорожку к сердцу и согрел его простотой и душевностью, верой в доброту и любовь. Автор умело играет на струнах души, врачует раны, нанесенные жизнью и спасает от разочарований.

В октябре 2022 года коллектив выпустил пятый, юбилейный альбом «Сахар». Он оказался абсолютно в духе Pizza и расширил палитру освоенных жанров, — к привычным хип-хопу и джазу добавились интонации старорусских напевов и еврейского регги. В рамках презентации альбома Pizza дала большой сольный концерт на сцене Крокус Сити Холл. Вместе с Сергеем Приказчиковым перед десятками тысяч зрителей выступили Zivert, Елена Темникова, Нигатив и L One.

Осенью 2023 года группа выпустила новый EP «Паруса», который многие расценили как действенный антидот надвигающимся холодам, промозглой сырости и серости в отсутствии солнца. Хит «Триумфальная» называют лучшим признанием в любви. «Я с тобой» — эмоциональный призыв не расставаться с любимыми. И завершающий аккорд «Парус» — лекарство от хандры без рецепта. Три песни, три ярких композиции, с которыми хочется просыпаться и проводить день, а вечером засыпать, и на следующий день все повторить заново. И что бы там ни происходило за окном или в нашей жизни, в мире или во вселенной, — пока у нас есть душевные хиты Pizza, мы будем снова и снова, как на репите, пробовать стать счастливыми.