Питомец Юрского периода. Возвращение домой

Волшебный портал в страну динозавров забрасывает в наш мир динозаврика Спайка, чем спешат воспользоваться корыстные киношники. Они планируют использовать Спайка в своих целях, стремясь получить славу и богатство. Но, к счастью, об этом узнают юные Итан и Мэдисон. Брату с сестрой предстоит вернуть Спайка домой и защитить тайный портал от посягательств злодеев.
- Режиссёр
- Райан Беллгардт, Крис Хойт
- Актёры
- Джоби Джеймс, Ава Торрес, Марила Ломбросо, Нэнси Хардинг, Кристофер Бланшетт, Брукс Райан, Бен Холл, Софи Проктор, Рита Скрэнтон, Брайан Уортон, Джозеф Роса
- Продолж.
- 90 мин.
- Премьера
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2025-01-16 00:00:00 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Приключение