Питомец Юрского периода. Возвращение домой

Волшебный портал в страну динозавров забрасывает в наш мир динозаврика Спайка, чем спешат воспользоваться корыстные киношники. Они планируют использовать Спайка в своих целях, стремясь получить славу и богатство. Но, к счастью, об этом узнают юные Итан и Мэдисон. Брату с сестрой предстоит вернуть Спайка домой и защитить тайный портал от посягательств злодеев.