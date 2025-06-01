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Письмо для Момо
Кино

Письмо для Момо

Юной Момо предстоит непростое испытание — переехать из Токио в городок на краю страны. Но к ожидаемым и объяснимым трудностям вдруг добавляются совсем странные и, можно сказать, сверхъестественные — в жизнь на тихом острове врываются события, которые и присниться не могли в оживленной столице. Попытка справиться с ними приведет девочку к открытиям, среди которых будет разгадка тайны письма, когда-то написанного отцом — письма всего лишь из двух слов: «Дорогая Момо».

Страна
Япония
Режиссёр
Хироюки Окиура
Продолж.
120 мин.
Возраст
12+
Жанры
Аниме

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