Письмо для Момо

Юной Момо предстоит непростое испытание — переехать из Токио в городок на краю страны. Но к ожидаемым и объяснимым трудностям вдруг добавляются совсем странные и, можно сказать, сверхъестественные — в жизнь на тихом острове врываются события, которые и присниться не могли в оживленной столице. Попытка справиться с ними приведет девочку к открытиям, среди которых будет разгадка тайны письма, когда-то написанного отцом — письма всего лишь из двух слов: «Дорогая Момо».
- Страна
- Япония
- Режиссёр
- Хироюки Окиура
- Продолж.
- 120 мин.
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Аниме