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Письма о любви
Кино

Письма о любви

Ник встречает Изабель. Кажется, между ними пронеслась целая жизнь. Их первое свидание, первый закат над шумным океаном, первые стихи. Но они незнакомы. Несколько часов назад Изабель вышла замуж за мужчину, которого не любит. А Ник никак не может расстаться с прошлым. Спустя мгновение им суждено расстаться. И лишь судьбе под силу свести их вновь.

Режиссёр
Полли Стил
Актёры
Пирс Броснан, Хелена Бонэм-Картер, Гэбриел Бирн, Донал Финн, Олуэн Фуэре, Мишель Люси, Имельда Мей, Пэт Шортт, Норма Шейхан, Билли Лайонс, Конор Дэн Райан, Мэри О'Дрисколл, Фионн О'Ши, Энн Скелли, Джонни Френч, Фердия Уолш-Пило
Продолж.
125 мин.
Премьера
2025-07-17 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Драма

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