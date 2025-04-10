Пираты опасного моря: Капитан Клык

Лучшие друзья Рейвен и Пинки служат под началом грозного пирата и короля семи морей капитана Клыка. Однажды коварная графиня Сибилла похищает Пинки. Это часть ее хитроумного плана по поимке капитана Клыка и завоеванию родины пиратов. Теперь отважная Рейвен вместе с капитаном Клыком, его драконом и веселым поваром должны остановить графиню и спасти Пинки.
- Режиссёр
- Аре Остнес, Япрак Моралы, Расмус А.Сивертсен
- Продолж.
- 77 мин.
- Премьера
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2025-04-10 00:00:00 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Мультфильм, Приключение, Фэнтези