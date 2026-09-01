Рок-группа «ПилОт» отметит 15-летие альбома «Осень» в Рязани на большом концерте 9 октября 2026 года в заведении «Руки ВВерх! Бар»!

В 2011 году группа «ПилОт» представила публике пластинку «Осень», которая сразу же была по достоинству оценена бывалыми «пилотами» и новой волной покорённых поклонников. Этот яркий релиз привлёк немало новых слушателей, которые следуют в фарватере команды вот уже пятнадцать лет. Бесшабашный панк-рок «Пяти пограничных состояний» и «Депрессивной зимы» в этой студийной работе вошел в тонкий резонанс с классическими образцами питерской школы — песнями «Осень», «Двор» и «Путь к закрытым городам». Усиленные глубокой лирикой и трепетной искренностью композиции «Перегоны», «156-й» и «Сестренка лета» сразу же внесли материал этой пластинки в категорию особенно любимых несколькими поколениями слушателей «ПилОта».

15 лет назад тур в поддержку альбома «Осень» по разным причинам получился небольшим — группа успела выступить в его рамках буквально в двух десятках городов. Настало время исправить это досадное недоразумение!

В 2026 году «ПилОт» отправляется в большой гастрольный тур, на концертах которого будет сыграна вся пластинка-юбиляр, а также раритетные музыкальные полотна, среди которых, песни «Цветные стекла», «Желтый дом» и «Где ты?». Всех карт музыканты не раскрывают, но обещают зрителям по-настоящему мощную обойму любимых хитов, созвездие редких композиций и неизменную фирменную душевность!

Ждём всех 9 октября в рязанском заведении «Руки ВВерх! Бар» на большом концерте группы «ПилОт» по случаю 15-летия легендарного альбома «Осень»!