Пила. Джокер

Маньяк запускает в прямом эфире реалити-шоу, в котором собраны все самые жестокие игры на выживание. Похищенные им жертвы выполняют сложные задания, а цена проигрыша — смерть. Пока миллионы людей по всему миру наблюдают за этой смертельной игрой, талантливый и не терпящий поражений детектив Бен разгадывает головоломку, чтобы выйти на след преступника.
- Режиссёр
- Говард Дж.Форд
- Актёры
- Эд Вествик, Эндрю П.Стивенс, Наталья Цветкова, Наталья Цветкова, Лола Уэйн
- Продолж.
- 107 мин.
- Премьера
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2024-02-29 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Фильм ужасов