Пила. Джокер

Маньяк запускает в прямом эфире реалити-шоу, в котором собраны все самые жестокие игры на выживание. Похищенные им жертвы выполняют сложные задания, а цена проигрыша — смерть. Пока миллионы людей по всему миру наблюдают за этой смертельной игрой, талантливый и не терпящий поражений детектив Бен разгадывает головоломку, чтобы выйти на след преступника.