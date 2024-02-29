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Пила. Джокер

Маньяк запускает в прямом эфире реалити-шоу, в котором собраны все самые жестокие игры на выживание. Похищенные им жертвы выполняют сложные задания, а цена проигрыша — смерть. Пока миллионы людей по всему миру наблюдают за этой смертельной игрой, талантливый и не терпящий поражений детектив Бен разгадывает головоломку, чтобы выйти на след преступника.

Режиссёр
Говард Дж.Форд
Актёры
Эд Вествик, Эндрю П.Стивенс, Наталья Цветкова, Наталья Цветкова, Лола Уэйн
Продолж.
107 мин.
Премьера
2024-02-29 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Фильм ужасов

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