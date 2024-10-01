Пикториальная Рязань

Нежно любимый большинством сотрудников «Фотодома» пикториализм — художественное течение в фотоискусстве, в котором снимкам придавалось сходство с живописью или графикой, — уже наполнял наши выставочные пространства: мы привозили персональные выставки Николая Андреева (Серпухов), Георгия Колосова и Людмилы Таболиной (Петербург).

Работы девяти рязанских фотомастеров, которые также не остались в стороне от пикториального обаяния, впервые прозвучат вместе, объединенные общей стилистикой и техникой, а также сценарием экспозиции.