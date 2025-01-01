PIANO CONCERT

Первый рабочий день после новогодних праздников будет ярким и незабываемым благодаря коллективу Рязанского камерного оркестра под управлением заслуженного работника культуры, профессора и дирижера Сергея Проскурина, а также приглашенного гостя, друга нашего оркестра, музыканта мирового класса, победителя XV Конкурса им. П. И. Чайковского, «Супер-солист» по мнению радиостанции France Musique 2020, пианиста Дмитрия Маслеева.

В концерте прозвучат произведения выдающихся композиторов XIX столетия.

П.И. Чайковский «Серенада для струнного оркестра» — признана одним из самых трудных сочинений для данного состава инструментов. На протяжении всего времени с момента написания, Серенада занимает лидирующее место в списке золотого репертуара камерных оркестров.

А. Э. Хинастера — три танца из балета «Эстансия».

I. Крестьяне

II. Танец пшеницы

III. Маламбо

Альберто Хинастера — аргентинский композитор, выдающийся музыкант Латинской Америки. Его произведения по праву относят к лучшим образцам музыки XX века. Музыковед Серхио Пухоль писал о композиторе так — «Хинастера был титаном академической музыки, своего рода музыкальным учреждением в себе, первостепенной фигурой в культурной жизни страны на протяжении четырёх десятилетий». Среди его учеников, как педагога — будущие композиторы Астор Пьяццолла и Херардо Гандини.

И. Брамс- Скерцо для скрипки и струнного оркестра из сонаты F-A-E солистка Татьяна Романец (скрипка).

Соната F-A-E — изначально это соната для скрипки и фортепиано, написанная по инициативе Роберта Шумана им самим и двумя его младшими коллегами, Иоганнесом Брамсом и Альбертом Дитрихом. Создана в октябре 1853 года в Дюссельдорфе. Соната была посвящена скрипачу Йозефу Иоахиму, с которым все три композитора незадолго до этого познакомились и подружились. Личным девизом молодого Иоахима была фраза «Свободен, но одинок» (нем. Frei aber einsam), начальные буквы которой по-немецки — F-A-E — соответствуют нотам фа-ля-ми; на этой музыкальной теме и строится соната.

Ф. Шопен Концерт для фортепиано с оркестром № 2 (f-moll) солист Дмитрий Маслеев (фортепиано).

Этот концерт Шопена — блестящий образец романтического виртуозного пианизма, соединение тонкой чувствительности, драматического, а порой и трагического накала с бурлящей жизненной энергией в одном, развернутом инструментальном полотне. Это сочинение написано уже зрелым мастером и адресовано к уже достаточно искушенным исполнителям, владеющим и беглой техникой, и богатством оттенков фортепианного звукоизвлечения. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром Шопен посвятил первой большой любви, певице Констанции Гладовской, студентке Варшавского университета и дочери регента Варшавского замка. Концерт написан в классической трехчастной форме.