Петя, талантливый, застенчивый повар, работает в маленьком московском кафе вместе со своим другом Ромой. Он с детства учился готовить у своей строгой бабушки, которая верила, что он станет лучшим поваром Москвы. Однажды кафе, где работают друзья, посещает известный шеф-повар. Ему очень понравилось блюдо, которое приготовил Петя. Однако даже похвала кулинарного мастера не смогла заставить парня выйти к гостю и принять заслуженное вознаграждение. Вместо него Роме достаются все лавры и предложение работы мечты в новом ресторане знаменитого шеф-повара. Тот, не задумываясь, принимает предложение и устраивает Петю заготовщиком на кухню. Чтобы впечатлить нового и требовательного босса, Рома просит друга принести книгу рецептов бабушки Пети, по которым и было приготовлено блюдо, так впечатлившее шефа. Во время поиска семейных рецептов Петя находит еще и свою детскую игрушку — куклу Петрушку, с которой любил когда-то готовить. На глазах парня Петрушка оживает и… не самым лестным образом высказывается о его мягком нраве и слабом характере. Сначала Петя думает, что сошел с ума и все это ему привиделось, но затем он меняет свое отношение к ожившей кукле. Петрушка предупреждает Петю о предательстве Ромы, а также дает наставления о том, что пора бы уже взять жизнь в собственные руки.