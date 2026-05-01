Петр и Феврония: любовь сильнее князя

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. В этот день Русская православная церковь вспоминает святых Петра и Февронию, которые на Руси издревле считались покровителями семьи и брака.
В преддверии праздника, 7 июля в 18:30, приглашаем вас на музыкальный спектакль «Пётр и Феврония: любовь сильнее князя», созданный по мотивам рязанской сказки.
Это красивая и волнующая история, где взаимная любовь князя и дочери бортника разрушает все барьеры, обстоятельства и предрассудки. Конечно, у спектакля есть свои отличия от жития святых, но главное остаётся неизменным — это преображающая сила любви и супружеской верности!
Вас ждут авторские песни, профессиональное мастерство артистов, уникальная хореография, погружающие в чарующую атмосферу древней Рязанской земли.
- Автор идеи и либретто — директор Рязанского Дворца культуры и искусства Юлия Долматович.
- Автор музыки — художественный руководитель вокально-хорового ансамбля «Эстетика» Илья Патрикеев.
- Аранжировщики — Алексей Лёвин и Никита Желнов.
- Массовые сцены — Вокально-хоровой ансамбль «Эстетика».
- Режиссёр
- Дарья Захарова
- Актёры
- Елизавета Павлова, Денис Шамонов, Дарья Захарова, Роман Личутин, Анна Касаткина, Владислав Кураксин.
- Возраст
- 0+