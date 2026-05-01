Петр и Феврония: любовь сильнее князя

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. В этот день Русская православная церковь вспоминает святых Петра и Февронию, которые на Руси издревле считались покровителями семьи и брака.

В преддверии праздника, 7 июля в 18:30, приглашаем вас на музыкальный спектакль «Пётр и Феврония: любовь сильнее князя», созданный по мотивам рязанской сказки.

Это красивая и волнующая история, где взаимная любовь князя и дочери бортника разрушает все барьеры, обстоятельства и предрассудки. Конечно, у спектакля есть свои отличия от жития святых, но главное остаётся неизменным — это преображающая сила любви и супружеской верности!

Вас ждут авторские песни, профессиональное мастерство артистов, уникальная хореография, погружающие в чарующую атмосферу древней Рязанской земли.