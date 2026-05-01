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Петр и Феврония: любовь сильнее князя
7 июля в 18:30
Концерты

Петр и Феврония: любовь сильнее князя

Рязанский областной Дворец культуры и искусства

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. В этот день Русская православная церковь вспоминает святых Петра и Февронию, которые на Руси издревле считались покровителями семьи и брака.

В преддверии праздника, 7 июля в 18:30, приглашаем вас на музыкальный спектакль «Пётр и Феврония: любовь сильнее князя», созданный по мотивам рязанской сказки.

Это красивая и волнующая история, где взаимная любовь князя и дочери бортника разрушает все барьеры, обстоятельства и предрассудки. Конечно, у спектакля есть свои отличия от жития святых, но главное остаётся неизменным — это преображающая сила любви и супружеской верности!

Вас ждут авторские песни, профессиональное мастерство артистов, уникальная хореография, погружающие в чарующую атмосферу древней Рязанской земли.

  • Автор идеи и либретто — директор Рязанского Дворца культуры и искусства Юлия Долматович.
  • Автор музыки — художественный руководитель вокально-хорового ансамбля «Эстетика» Илья Патрикеев.
  • Аранжировщики — Алексей Лёвин и Никита Желнов.
  • Массовые сцены — Вокально-хоровой ансамбль «Эстетика».

Режиссёр
Дарья Захарова
Актёры
Елизавета Павлова, Денис Шамонов, Дарья Захарова, Роман Личутин, Анна Касаткина, Владислав Кураксин.
Возраст
0+