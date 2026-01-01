Песни русской души

30 ЯНВАРЯ в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике откроется выставка, посвященная народной музыкальной традиции.

Первый раздел выставки расскажет о жизни и деятельности уроженца Воронежской губернии Митрофана Ефимовича Пятницкого и об истории созданного им русского народного хора, о его первых артистах — крестьянах Воронежской и Рязанской губерний.

Второй раздел посвящен Рязанскому государственному академическому русскому народного хору им. Е.Г. Попова.

На выставке будут представлены более 80 предметов из собраний Воронежского областного краеведческого музея и Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника: фотографии Митрофана Пятницкого, Евгения Попова и артистов музыкальных коллективов, нотные издания и песенники первой половины ХХ века, а также архивные документы, музыкальные инструменты, сценические костюмы.