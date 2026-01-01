Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 28
-3°
Чтв, 29
Птн, 30
-9°
ЦБ USD 76.55 0.54 28/01
ЦБ EUR 90.93 0.64 28/01
Нал. USD 77.46 / 77.10 27/01 18:30
Нал. EUR 91.01 / 91.40 27/01 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 424
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 641
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 308
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 598
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Песни русской души
30 января в 10:00
Выставки

Песни русской души

Рязанский исторический музей

30 ЯНВАРЯ в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике откроется выставка, посвященная народной музыкальной традиции.

Первый раздел выставки расскажет о жизни и деятельности уроженца Воронежской губернии Митрофана Ефимовича Пятницкого и об истории созданного им русского народного хора, о его первых артистах — крестьянах Воронежской и Рязанской губерний.

Второй раздел посвящен Рязанскому государственному академическому русскому народного хору им. Е.Г. Попова.

На выставке будут представлены более 80 предметов из собраний Воронежского областного краеведческого музея и Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника: фотографии Митрофана Пятницкого, Евгения Попова и артистов музыкальных коллективов, нотные издания и песенники первой половины ХХ века, а также архивные документы, музыкальные инструменты, сценические костюмы.

Возраст
0+