Итоги года
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
655
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
2 840
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
9 612
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 754
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Песни нашей Победы
26 января в 13:00
Концерты

Песни нашей Победы

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Вокально-инструментальный ансамбль «Сново-Здорово» (худ.руководитель Александр Васин)

Татьяна Тураева, народный вокал

Александр Слегонкин тенор

Евгений Кондрашов, лектор-музыковед

Концертная программа «Песни нашей Победы» посвящена Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В программе прозвучат как легендарные песни военных лет, так и современные патриотические композиции, которые отражают дух времени и гордость за Родину.

Концерт станет настоящим праздником для всех любителей отечественной музыки и позволит окунуться в атмосферу патриотизма и уважения к подвигам предков.

Программа:

  • В. Агапкин. Марш «Прощание Славянки».
  • И. Шатров, С. Скиталец. Вальс «На сопках Маньчжурии»
  • Е. Петербургский, Я. Галицкий. Синий платочек
  • М. Исаковский. Огонёк
  • А. Новиков, Я. Шведов. Смуглянка
  • К. Листов, А. Сурков. В землянке
  • Б. Мокроусов, Б. Ласкин. Эх, путь дорожка фронтовая
  • М. Блантер, М. Исаковский. Катюша
  • А. Новиков, Л. Ошанин. Эх, дороги…
  • П. Тодоровский, Г. Шпаликов. Рио-рита

Возраст
6+