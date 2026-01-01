Вокально-инструментальный ансамбль «Сново-Здорово» (худ.руководитель Александр Васин)

Татьяна Тураева, народный вокал

Александр Слегонкин тенор

Евгений Кондрашов, лектор-музыковед

Концертная программа «Песни нашей Победы» посвящена Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В программе прозвучат как легендарные песни военных лет, так и современные патриотические композиции, которые отражают дух времени и гордость за Родину.

Концерт станет настоящим праздником для всех любителей отечественной музыки и позволит окунуться в атмосферу патриотизма и уважения к подвигам предков.

Программа: