Вокально-инструментальный ансамбль «Сново-Здорово» (худ.руководитель Александр Васин)
Татьяна Тураева, народный вокал
Александр Слегонкин тенор
Евгений Кондрашов, лектор-музыковед
Концертная программа «Песни нашей Победы» посвящена Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В программе прозвучат как легендарные песни военных лет, так и современные патриотические композиции, которые отражают дух времени и гордость за Родину.
Концерт станет настоящим праздником для всех любителей отечественной музыки и позволит окунуться в атмосферу патриотизма и уважения к подвигам предков.
Программа:
- В. Агапкин. Марш «Прощание Славянки».
- И. Шатров, С. Скиталец. Вальс «На сопках Маньчжурии»
- Е. Петербургский, Я. Галицкий. Синий платочек
- М. Исаковский. Огонёк
- А. Новиков, Я. Шведов. Смуглянка
- К. Листов, А. Сурков. В землянке
- Б. Мокроусов, Б. Ласкин. Эх, путь дорожка фронтовая
- М. Блантер, М. Исаковский. Катюша
- А. Новиков, Л. Ошанин. Эх, дороги…
- П. Тодоровский, Г. Шпаликов. Рио-рита
- Возраст
- 6+