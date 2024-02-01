Песни группы Кино

17 марта, воскресенье, в пабе «Две Будки в Ирландии» мы решили устроить концерт песен группы КИНО в исполнении Антона Свиркина и группы БАТТЕРФЛЯЙ.

Группа «Кино» — советский постпанк-коллектив, некогда возглавляемый Виктором Цоем. Появившись в 80-х, эти музыканты устроили в СССР бурю, сравнимую с зарубежной битломанией.

В общей сложности команда выпустила более 100 песен. Виктор Цой вместе со своей группой вошёл в музыкальную историю как талантливый музыкант, феноменальный автор и невероятно глубокая личность.

Будет по-настоящему жарко.