Две актрисы блуждают по улицам Варанаси в новогоднюю ночь. На Гоа музыкальный продюсер Дани готовит концерт с российской звездой. Однажды они окажутся на корабле, где будут по очереди рассказывать свои истории. Корабль поплывет по тихой реке, а на берегу все-все-все будут прислушиваться: и летучие мыши в разрушенных дворцах, и бродячие фокусники, и гастролирующие диджеи. Им надо расслышать пение джиннов.