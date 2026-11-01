Две актрисы блуждают по улицам Варанаси в новогоднюю ночь. На Гоа музыкальный продюсер Дани готовит концерт с российской звездой. Однажды они окажутся на корабле, где будут по очереди рассказывать свои истории. Корабль поплывет по тихой реке, а на берегу все-все-все будут прислушиваться: и летучие мыши в разрушенных дворцах, и бродячие фокусники, и гастролирующие диджеи. Им надо расслышать пение джиннов.
- Страна
- Россия, Индия
- Режиссёр
- Роман Михайлов
- Актёры
- Вьом Ядав, Манасви Мамгаи, Виктория Мирошниченко, Анастасия Негинская, Владимир Трушников, Артем Кисаков, Диша Такур, Юлия Волкова, Светлана Бондарчук, Раджат Сухиджа, Даниил Патлах
- Продолж.
- 93 мин.
- Премьера
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10 декабря 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Приключение, Фэнтези, Драма