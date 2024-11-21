Первые ведьмы. Потомство

Популярные блогерши отправляются на место самой массовой в истории казни ведьм. В XVII веке местный викарий проводил здесь самосуд над женщинами, считая, что они потомки самых первых ведьм. Но одна из жертв действительно была ведьмой и, умирая, прокляла священника и здешние земли. Прибыв на место, девушки сталкиваются с жуткими и необъяснимыми явлениями. Чтобы остановить зло, им нужно разгадать тайну первых ведьм.
- Режиссёр
- Даниель ди Градо
- Актёры
- Йохан Эн, Ава Никоделл, Оливер Дагер, Ребекка Энхольм, Расмус Синторн Нюстедт
- Продолж.
- 92 мин.
- Премьера
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2024-11-21 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов