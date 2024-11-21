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Первые ведьмы. Потомство

Популярные блогерши отправляются на место самой массовой в истории казни ведьм. В XVII веке местный викарий проводил здесь самосуд над женщинами, считая, что они потомки самых первых ведьм. Но одна из жертв действительно была ведьмой и, умирая, прокляла священника и здешние земли. Прибыв на место, девушки сталкиваются с жуткими и необъяснимыми явлениями. Чтобы остановить зло, им нужно разгадать тайну первых ведьм.

Режиссёр
Даниель ди Градо
Актёры
Йохан Эн, Ава Никоделл, Оливер Дагер, Ребекка Энхольм, Расмус Синторн Нюстедт
Продолж.
92 мин.
Премьера
2024-11-21 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

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