Первая любовь

Спектакль раскрывает драму шестнадцатилетнего Владимира, переживающего первую любовь. Вместе с родителями юноша проводит лето в загородном поместье, где знакомится с соседкой — обедневшей княжной Зинаидой Засекиной. Она купается в мужском внимании, вокруг нее вьется множество поклонников, которыми она «играет». Без памяти влюбляется в княжну и неопытный Владимир. Однако романтические грезы молодого человека сталкиваются с суровой реальностью: герой узнает, что его отец тоже увлечен этой роковой женщиной, и их чувства взаимны.