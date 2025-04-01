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Пересекая магистрали страны: Пилот
25 октября в 19:00
Концерты

Пересекая магистрали страны: Пилот

Deep

Группа «Пилот» представляет новую концертную программу «Пересекая магистрали страны». Ставшая крылатой фраза из песни «Рок» диктует безальтернативно: будет настоящий рок, в рамках которого музыканты исполнят проверенные концертные боевики и уже давно не звучавшие, но такие любимые, заслушанные до дыр песни. Конечно, и это еще не все. Илья Кнабенгоф: «От лица ВИА „Пилот“ хочу сообщить вам, что концертная программа уже вовсю обсуждается и готовится. В этот формат мы сейчас собираем те композиции, которые уже давно не играли, вспомним то, что несколько лет уже оставалось вне нашего общего внимания. Обязательно зацепим композиции из „тяжеляка“, и в целом, мы хотим понабрать „редкостей“ и смешать их с хитами. Еще один музыкальный сюрприз — мы с ребятами задумали восстановить что-то из совсем старого, сделаем, как это модно говорить, реюнион». Важная часть новой программы — трансляция на экранах видеоряда с концептуальными сюжетами и художественными символами, которые отражают настроение и тему каждой композиции. К слову, уже в 2024 году на концертах гости могли заметить, что группа начала обновлять видеоряд, и вас ждут новые незаурядные видеосценарии.

Возраст
16+
Жанры
Рок