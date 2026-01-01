Рязань
Что подорожает в 2026 году в Рязанской области
Уже с января рязанцам придется пересчитывать траты на п...
Вчера 15:50
1 231
Как вернуть непонравившийся новогодний подарок без «схемы Долиной»?
Несмотря на то, что словосочетание «схема Долиной» войд...
4 января 19:51
551
Как не набрать вес за новогодние праздники. Список лайфхаков
В России продолжаются длинные новогодние праздники. Ещё...
3 января 16:37
911
Список праздничных мероприятий в новогодние праздники в Рязани
В 2026 году россияне получили 11 официальных выходных....
1 января 12:13
2 365
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Пелагея
6 февраля в 19:00
Концерты

Пелагея

Концертный зал Рязанской областной филармонии

«ПЕЛАГЕЯ» — успешная и самостоятельная формация, которой никогда не нужна была раскрутка лейблов и продюсерские пиар-ходы. Ей верят молодые, ею восхищаются маститые, — заслуженно самой выдающейся в России группе, играющей русский фолк". За хрупкими плечами молодой артистки длинный и захватывающий путь от народницы-вундеркинда до звания Заслуженной артистки Российской Федерации (2020), статуса «новое слово в российском фолке» и наставницы шоу «Голос». А группа, названная ее именем, успешно выступает с концертами по всей огромной стране и своим творчеством, создающим популярную альтернативу традиционным коллективам, воспитывает совершенно новое поколение ценителей народной русской музыки.

«Певица от бога. Такие люди рождаются крайне редко, но находят себя очень рано, и всю жизнь, с самого раннего детства освещают своим даром целые эпохи». Единственный в своем роде тембр голоса, умение проникать в музыкальный материал, уникальный артистизм и открытость аудитории, а также широкий репертуар романсов, народных и авторских песен.

Свой первый контракт Пелагея подписала в 10 лет. В 11 лет стала самой юной участницей команды КВН, а в 14 — создала свою собственную группу. Жак Ширак называл девочку «русской Эдит Пиаф», а Борис Ельцин — «символом возрождающейся России». Галина Вишневская прочила ей мировую оперную карьеру. А Эмир Кустурица неоднократно предлагал участвовать в своих международных проектах, также пример сильной и талантливой личности, добившейся успеха, оставшись верной себе и изначально выбранному пути.

Возраст
6+
Жанры
Фолк