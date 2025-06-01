19 июля в 16:00 в Выставочном зале Рязанского художественного музея откроется выставка печатной графики арт-группы «Митьки» «Печатать можно и носом. Митьки и другие» из коллекции Владимира Мухина.

Владимир Мухин — мастер-печатник, чья коллекция насчитывает более тысячи индивидуальных оттисков графических работ художников разных городов и разной степени известности. Владимир Константинович родился и живет в городе Горьком (сегодня — Нижний Новгород), где в 1978—1983 гг. учился в художественном училище. С 1989 года он посещал частные студии в Ленинграде, а в 1995 году начался его путь мастера-печатника в печатных мастерских Санкт-Петербурга. Впоследствии он работал в петербургском Институте декоративно-прикладного искусства и в музее-мастерской старинных видов графики «Печатня» в Петропавловской крепости. С 2020 по 2025 год преподавал в Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете.

На выставке в Выставочном зале художественного музея представлена малая часть коллекции, около ста произведений в технике высокой печати—линогравюры. Это «оттиски печатника», то есть первые, пробные оттиски или те, что были непосредственно подарены художниками («авторские принты»). Зрители увидят работы Владимира Яшке, Василия Голубева, Ирины Васильевой, Александра и Ольги Флоренских, Ивана Сотникова, Андрея Кузнецова и Владимира Шинкарева.

«В подборе работ для выставки я сфокусировался не только на одной технике печати, но и на одном сообществе—"Митьки», чье творчество отражает срез неофициального искусства Ленинграда 1980-х гг., — говорит куратор выставки, сотрудник Рязанского художественного музея Леонид Агальцов. — Культурный код «Митьков» маргинален и не подходит под современное понимание этики и морали, но темы, которые они затрагивают в своих работах — это то, что вечно: сострадание, любовь к ближнему и некая «слезливость» к жизни и ее обстоятельствам. Простой язык искусства, несмотря на сложность исторического периода, в котором существовали эти художники и эти сюжеты, даёт нам возможность очутиться в их реальности и поговорить о жизни на языке «Митьков»".