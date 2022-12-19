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Пчеловод

«Формула Кино»

10:40
12:55
15:10
17:25
17:55
19:40
20:10
21:55
22:25

«Пять Звезд»

11:30
14:30
16:35
18:40
20:45
22:00

«Формула Кино»

10:40
12:55
15:10
17:25
17:55
19:40
20:10
21:55
22:25

«Пять Звезд»

11:30
14:30
16:35
18:40
20:45
22:00

«Формула Кино»

10:40
12:55
15:10
17:25
17:55
19:40
20:10
21:55
22:25

«Пять Звезд»

11:30
14:30
16:35
18:40
20:45
22:00

Адам Клэй живет в тихом пригороде, занимается разведением пчел и не распространяется о своей прошлой жизни. Пожилая соседка рада, что в их край приехал заинтересованный человек, улучшающий природу и экологию. Пасечник часто общается с милой миссис Паркер, которая однажды становится жертвой финансовых мошенников. Аферисты похищают деньги со всех счетов женщины, и после тяжелого удара пенсионерка сводит счеты с жизнью. Адам решает за нее отомстить.

Режиссёр
Дэвид Эйер
Актёры
Джейсон Стэтем, Эмми Рейвер-Лэмпман, Бобби Надери, Джош Хатчерсон, Джереми Айронс, Дэвид Уиттс, Михаэль Эпп, Тейлор Джеймс, Филисия Рашад, Джемма Редгрейв, Минни Драйвер, Дон Жилет, Энцо Чиленти, Дэн Ли, Джорджия Гудман
Продолж.
105 мин.
Премьера
2024-08-29 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Боевик, Триллер

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