Адам Клэй живет в тихом пригороде, занимается разведением пчел и не распространяется о своей прошлой жизни. Пожилая соседка рада, что в их край приехал заинтересованный человек, улучшающий природу и экологию. Пасечник часто общается с милой миссис Паркер, которая однажды становится жертвой финансовых мошенников. Аферисты похищают деньги со всех счетов женщины, и после тяжелого удара пенсионерка сводит счеты с жизнью. Адам решает за нее отомстить.