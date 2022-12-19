Адам Клэй живет в тихом пригороде, занимается разведением пчел и не распространяется о своей прошлой жизни. Пожилая соседка рада, что в их край приехал заинтересованный человек, улучшающий природу и экологию. Пасечник часто общается с милой миссис Паркер, которая однажды становится жертвой финансовых мошенников. Аферисты похищают деньги со всех счетов женщины, и после тяжелого удара пенсионерка сводит счеты с жизнью. Адам решает за нее отомстить.
- Режиссёр
- Дэвид Эйер
- Актёры
- Джейсон Стэтем, Эмми Рейвер-Лэмпман, Бобби Надери, Джош Хатчерсон, Джереми Айронс, Дэвид Уиттс, Михаэль Эпп, Тейлор Джеймс, Филисия Рашад, Джемма Редгрейв, Минни Драйвер, Дон Жилет, Энцо Чиленти, Дэн Ли, Джорджия Гудман
- Продолж.
- 105 мин.
- Премьера
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2024-08-29 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Триллер