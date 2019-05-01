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Павел Воля. Большой стендап
9 ноября в 19:00
Концерты

Павел Воля. Большой стендап

Дворец спорта «Олимпийский»

Павел Воля – самый известный и дерзкий комик России. Впервые он выступит с новой программой «Взрослая жизнь». Предыдущие концерты Павла Воли в Москве собрали более 21 000 зрителей. Это стало рекордом России по количеству посетителей на сольном стендап-концерте. Телепроекты Воли выходят в прайм-тайм, видео с его стендапом набирают десятки миллионов просмотров, а билеты раскупаются задолго до даты концерта. Ты сможешь увидеть не просто смешное выступление комика. В каждой шутке Павла зрители узнают себя, ведь говорит он об обычных вещах, которые окружают нас, о простых и понятных ценностях. Павел шутит смело, смешно и понятно. Его простой, но пронзительный юмор покорит каждого зрителя. Выходи из дома и иди на Волю! Строго 18+. Организаторы могут потребовать оригинал паспорта на входе и отказать в посещении без компенсации стоимости билета, если не удастся подтвердить возраст или возраст посетителя меньше 18 лет (N 93-ФЗ от 01.05.2019).

Возраст
18+
Жанры
Юмор