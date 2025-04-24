Патруль. Последний приказ

В городе Семей ожидается визит президента, и местные патрульные стремятся попасть в кортеж его сопровождения. Но шеф, учитывая их репутацию, назначает на это задание элитных полицейских Диму и Рената. Несмотря на это, ребята не намерены сдаваться и упускать возможность сопровождать первое лицо страны.
- Режиссёр
- Рустем Омаров
- Актёры
- Айдар Каримбаев, Адильжан Шомбалов, Медет Аманбаев, Рустем Омаров, Едил Анарбай, Тамби Масаев, Ренат Мухамбаев, Роберт Кун
- Продолж.
- 98 мин.
- Премьера
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2025-04-24 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Комедия