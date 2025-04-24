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Патруль. Последний приказ

В городе Семей ожидается визит президента, и местные патрульные стремятся попасть в кортеж его сопровождения. Но шеф, учитывая их репутацию, назначает на это задание элитных полицейских Диму и Рената. Несмотря на это, ребята не намерены сдаваться и упускать возможность сопровождать первое лицо страны.

Режиссёр
Рустем Омаров
Актёры
Айдар Каримбаев, Адильжан Шомбалов, Медет Аманбаев, Рустем Омаров, Едил Анарбай, Тамби Масаев, Ренат Мухамбаев, Роберт Кун
Продолж.
98 мин.
Премьера
2025-04-24 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Комедия

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