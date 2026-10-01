Неделя из жизни Патерсона — водителя автобуса в городе Патерсон, штат Нью-Джерси. Каждый его день похож на предыдущий: он ездит по улицам города, пишет стихи в тетрадь, возвращается домой к жене Лоре, а вечером гуляет с бульдогом Марвином и заходит в бар пропустить стаканчик. Лора давно просит Патерсона поделиться своими стихами, но он пишет их прежде всего для себя, находя поэзию в самых простых деталях повседневной жизни…
- Страна
- США, Франция, Германия
- Режиссёр
- Джим Джармуш
- Актёры
- Адам Драйвер, Голшифте Фарахани, Ризван Манджи, Барри Шабака Хенли, Луис Да Силва-мл., Джаред Гилман, Уилльям Джексон Харпер, Фрэнк Хартс, Кара Хейуорд, Стерлинг Джеринс, Чейстен Хармон, Тревор Парем, Трой Т.Парем, Брайан МакКарти
- Продолж.
- 118 мин.
- Премьера
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16 февраля 2017 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Мелодрама, Трагикомедия