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Патерсон

Неделя из жизни Патерсона — водителя автобуса в городе Патерсон, штат Нью-Джерси. Каждый его день похож на предыдущий: он ездит по улицам города, пишет стихи в тетрадь, возвращается домой к жене Лоре, а вечером гуляет с бульдогом Марвином и заходит в бар пропустить стаканчик. Лора давно просит Патерсона поделиться своими стихами, но он пишет их прежде всего для себя, находя поэзию в самых простых деталях повседневной жизни…

Страна
США, Франция, Германия
Режиссёр
Джим Джармуш
Актёры
Адам Драйвер, Голшифте Фарахани, Ризван Манджи, Барри Шабака Хенли, Луис Да Силва-мл., Джаред Гилман, Уилльям Джексон Харпер, Фрэнк Хартс, Кара Хейуорд, Стерлинг Джеринс, Чейстен Хармон, Тревор Парем, Трой Т.Парем, Брайан МакКарти
Продолж.
118 мин.
Премьера
16 февраля 2017 в России
Возраст
18+
Жанры
Мелодрама, Трагикомедия

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