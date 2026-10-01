Неделя из жизни Патерсона — водителя автобуса в городе Патерсон, штат Нью-Джерси. Каждый его день похож на предыдущий: он ездит по улицам города, пишет стихи в тетрадь, возвращается домой к жене Лоре, а вечером гуляет с бульдогом Марвином и заходит в бар пропустить стаканчик. Лора давно просит Патерсона поделиться своими стихами, но он пишет их прежде всего для себя, находя поэзию в самых простых деталях повседневной жизни…