24 сентября в 16:00 в Рязанском художественном музее открывается выставка «Пастель, сангина, уголь» из фондов музея. Приглашаем на открытие выставки! Вход свободный.

Выставка знакомит публику с интересной частью коллекции Рязанского художественного музея — произведениями, выполненными мягким материалом. Внешне мягкие материалы выглядят как рисующие палочки без оправы; все они дают бархатистую фактуру, пластичную линию и хорошо растушёвываются.

Сангиной и углем творил ещё первобытный человек. Древнейшая сангина — натуральный кроваво-красный минерал. Уголь долго изготовлялся из тонких древесных веточек путём прокаливания без доступа воздуха. В основе сегодняшних сангины и угля — каолин с добавлением оксидов железа в первом случае и прессованный угольный порошок во втором; пигмент в них скреплён небольшим количеством клеевидных веществ.

По тому же принципу (сухой красочный пигмент плюс слабый клей) делается пастель. Настоящая принцесса в семье мягких материалов, пастель появилась в эпоху Возрождения. В отличие от монохромных, хотя и имеющих богатую тональную растяжку сангины и угля, она многоцветна, в ней полторы тысячи оттенков. Присущий ей нежный колорит — вспомним обиходное выражение «пастельные краски» — объясним наличием в составе пастели мела.

Выставка охватывает период с XVIII века до наших дней. Экспонируются произведения русских мастеров и мастеров, работавших в России. Авторство самых ранних вещей, портретов конца XVIII — начала XIX веков, увы, анонимно; среди более поздних работ немало принадлежащих известным художникам: А. Орловскому, П. Соколову, И. Робильяру, Ф. Малявину, И. Грабарю, Л. Пастернаку, нашему выдающемуся современнику В. Иванову и другим. Акцент, впрочем, сделан не столько на именах, сколько на раскрытии выразительного и жанрового потенциала пастели, сангины и угля.

К сожалению, мягкий материал, особенно пастель и уголь, легко осыпается даже с самой шероховатой основы. Такие произведения трудно хранить, нельзя транспортировать. Иными словами, выставка даёт шанс увидеть по-настоящему редкие экспонаты.