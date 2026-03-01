Пастбища богов

Компания друзей из Москвы отправляется в горы Памира на охоту якобы для того, чтобы поддержать товарища, который тяжело переживает потерю жены. Но вскоре из охотников они становятся добычей. В смертельной опасности они осознают, что настоящая угроза исходит вовсе не от окружающих гор, а от тех, кто рядом.
- Режиссёр
- Анар Аббасов
- Актёры
- Антон Филипенко, Данила Якушев, Владислав Конопка, Анна Виллер, Надежда Иванова, Сухраб Хайлобеков, Самад Мансуров, Милана Бру, Кристина Бродская
- Продолж.
- 100 мин.
- Премьера
-
26 марта 2026 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Боевик, Триллер