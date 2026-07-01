Группа туристов отправляется в круиз по озерам Луизианы. Желая увидеть диких животных в естественной среде, они отклоняются от маршрута и встречают агрессивного и очень быстрого гиппопотама. Детские истории о милых бегемотиках оказываются сказками, ведь перед ними — четыре тонны чистого ужаса. Лодка сломана, и помощи ждать неоткуда. Приятное путешествие превращается в борьбу за выживание.
- Страна
- Великобритания
- Режиссёр
- Джеймс Нанн
- Актёры
- Мэдисон Девенпорт, Трейси Боннер, Жуакин ди Алмейда, Мишель Куриель, Саманта Коклан, Оливия Бернстоун, Джим Мескимен, Ривер Кодак, Джо Аццопарди, Мэттью Чарли-Смит, Максим Дюран
- Продолж.
- 93 мин.
- Премьера
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9 июля 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Фильм ужасов