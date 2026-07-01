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Пасть

Группа туристов отправляется в круиз по озерам Луизианы. Желая увидеть диких животных в естественной среде, они отклоняются от маршрута и встречают агрессивного и очень быстрого гиппопотама. Детские истории о милых бегемотиках оказываются сказками, ведь перед ними — четыре тонны чистого ужаса. Лодка сломана, и помощи ждать неоткуда. Приятное путешествие превращается в борьбу за выживание.

Страна
Великобритания
Режиссёр
Джеймс Нанн
Актёры
Мэдисон Девенпорт, Трейси Боннер, Жуакин ди Алмейда, Мишель Куриель, Саманта Коклан, Оливия Бернстоун, Джим Мескимен, Ривер Кодак, Джо Аццопарди, Мэттью Чарли-Смит, Максим Дюран
Продолж.
93 мин.
Премьера
9 июля 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Фильм ужасов

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