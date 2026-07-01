Группа туристов отправляется в круиз по озерам Луизианы. Желая увидеть диких животных в естественной среде, они отклоняются от маршрута и встречают агрессивного и очень быстрого гиппопотама. Детские истории о милых бегемотиках оказываются сказками, ведь перед ними — четыре тонны чистого ужаса. Лодка сломана, и помощи ждать неоткуда. Приятное путешествие превращается в борьбу за выживание.