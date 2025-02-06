Парни с тату. Прямо в сердце

Хорошие девочки любят плохих парней — так было и так будет. И Шоу Лэндон, влюбившаяся в Рула Арчера с первого взгляда, — не исключение из правил. Однако что может быть общего у скромной студентки-отличницы с лихим татуированным бабником и бунтарем, снова и снова бросающим вызов окружающему миру? Только то, что они скрывают друг от друга и ото всех свои тайны.
- Режиссёр
- Ник Кассаветис
- Актёры
- Александер Людвиг, Натали Эйлин Линд, Чейз Стокс, Пол Йоханссон, Элла Балинска, Сидни Тейлор, Мэттью Носка, Ханна Кеппл, Инанна Саркис, Дейзи Джелли, Тоня Корнелисс, Эван Мок
- Премьера
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2025-02-06 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Мелодрама