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Парни с тату. Прямо в сердце

Хорошие девочки любят плохих парней — так было и так будет. И Шоу Лэндон, влюбившаяся в Рула Арчера с первого взгляда, — не исключение из правил. Однако что может быть общего у скромной студентки-отличницы с лихим татуированным бабником и бунтарем, снова и снова бросающим вызов окружающему миру? Только то, что они скрывают друг от друга и ото всех свои тайны.

Режиссёр
Ник Кассаветис
Актёры
Александер Людвиг, Натали Эйлин Линд, Чейз Стокс, Пол Йоханссон, Элла Балинска, Сидни Тейлор, Мэттью Носка, Ханна Кеппл, Инанна Саркис, Дейзи Джелли, Тоня Корнелисс, Эван Мок
Премьера
2025-02-06 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Мелодрама

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