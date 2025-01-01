Фантастическая история. Спектакль «Парфюмер» — это история жизни убийцы Жана-Батиста Гренуя. Из отверженного, никчемного, серого уродца он превращается в могущественного и изобретательного парфюмера, способного сотворить то, что не удавалось никому — запах любви. Для воплощения своего замысла он готов пойти на самые страшные преступления, для достижения своих целей он губит не одну молодую и прекрасную жизнь. Гренуя невозможно остановить. Ведь запах — это великое оружие. Однако оно не всегда служит во благо даже самым опытным и хитрым мастерам. Неожиданная развязка спектакля поразит самую искушенную публику.