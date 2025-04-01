Парень из нашего города. К 110-летию со дня рождения Константина Симонова

ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА. К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ К.М. СИМОНОВА

В дни празднования знаменательной даты — 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике откроется выставка к юбилею Константина Михайловича Симонова (1915-1979). Для Рязани проект особенно важен — в городе прошли детство и юность писателя, образ Рязанской земли нашел отражение в его произведениях. Название связано с пьесой К. Симонова «Парень из нашего города», которая стала значимым этапом в его литературной карьере.

Константин Симонов — не только узнаваемый голос своего поколения, прославившийся в годы войны своими стихами и фронтовыми корреспонденциями. В зрелые годы он стал ее историком и летописцем, взяв на себя нелегкий труд сказать глубокую правду о войне в прозе, публицистике, драматургии, художественном и документальном кино.

На выставке будут представлены фотографии, фронтовые блокноты, письма читателей, мемориальные вещи, документы, отрывки из экранизаций и уникальные записи авторских чтений — «звуковой автограф» Константина Симонова — из фондов Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля.

Открытие выставки состоится 16 МАЯ в 16:00 в Музейном центре РИАМЗ (ул. Соборная, 22). ВХОД СВОБОДНЫЙ.