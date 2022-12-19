Паранормальные явления: Обитель зла

Несколько популярных видеоблогеров, исследующих паранормальные явления, отправляются на место бывшей психиатрической больницы, где содержались одержимые демонами люди. В процессе они узнают, что их предшественники провели ритуал по вызову духов покончивших с собой пациентов.
- Режиссёр
- Висну Сурья Пратама
- Актёры
- Рана Ауди Марисса, Рой Сунгконо, Шинди Хуан, Пангеран Лантан, Агни Пратишта, Мишель Тахалеа, Кики Нарендра, Фаджар Гомес, Эпи Куснандар
- Продолж.
- 96 мин.
- Премьера
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2024-08-29 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Фильм ужасов