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Паранормальные явления: Обитель зла

Несколько популярных видеоблогеров, исследующих паранормальные явления, отправляются на место бывшей психиатрической больницы, где содержались одержимые демонами люди. В процессе они узнают, что их предшественники провели ритуал по вызову духов покончивших с собой пациентов.

Режиссёр
Висну Сурья Пратама
Актёры
Рана Ауди Марисса, Рой Сунгконо, Шинди Хуан, Пангеран Лантан, Агни Пратишта, Мишель Тахалеа, Кики Нарендра, Фаджар Гомес, Эпи Куснандар
Продолж.
96 мин.
Премьера
2024-08-29 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Фильм ужасов

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