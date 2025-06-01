Приглашаем вас пережить историю Великой Отечественной войны через призму циркового искусства — ярко, трогательно, незабываемо.

В год 80-летия Победы Российская государственная цирковая компания представляет уникальный военно-патриотический спектакль. Это не просто шоу — это путешествие во времени. Вы увидите войну глазами ветеранов: первый бой, письма из дома, концерты на передовой, штурм Рейхстага и триумфальный Парад Победы. Каждый эпизод — отдельная история, рассказанная через головокружительные цирковые номера, ставшие метафорой мужества и силы духа.

Более 100 артистов, легендарные животные и техника времен войны:

Воздушные гимнасты, акробаты и жонглеры, чьи номера олицетворяют героизм солдат.

Уникальные дрессированные собаки, медведи и морские львы в трогательных сценах фронтовой жизни.

Легендарный конный аттракцион имени народного артиста России Тамерлана Нугзарова, сочетающий уникальные конные жанры — «Почта», «высшая школа» и «джигитовка». Одновременно на манеже задействовано 19 лошадей!

Редкие реквизиты: мотоцикл «УРАЛ М-72», самолет У-2 из полка «Ночные ведьмы», костюмы, сшитые по военным образцам.

Особое внимание — фронтовым бригадам. Дивертисмент в память о цирковых артистах, которые под обстрелами дарили бойцам надежду.

Погружение в эпоху:

Архивная хроника на экранах.

Знакомые мелодии военных лет в современной аранжировке.

Эффекты, превращающие манеж в поле боя, фронтовой госпиталь и улицы поверженного Берлина.

«Парад Великой Победы» — уникальный спектакль, где цирковое мастерство встречается с исторической реконструкцией. Это дань уважения поколению, подарившему нам мир.