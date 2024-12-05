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Папу маме заверни

«Пять Звезд»

11:15
16:05
20:05
22:10

«Люксор» (Есенина)

11:20
15:30
19:30

«Пять Звезд»

11:15
16:05
20:05
22:10

«Пять Звезд»

11:15
16:05
20:05
22:10

«Пять Звезд»

11:15
16:05
20:05
22:10

«Пять Звезд»

11:15
16:05
20:05
22:10

«Пять Звезд»

11:15
16:05
20:05
22:10

«Пять Звезд»

11:15
16:05
20:05
22:10

Дочка учительницы мечтает подарить маме необычный подарок на Новый год и сделать ее счастливой. В агентстве нестандартных подарков она выбирает самый дорогой — ужин со звездой. Но сложно было предположить, о каком гонораре идет речь, и теперь у нее с друзьями есть несколько месяцев, чтобы заработать эти деньги. Друзья-музыканты помогают ей в этом. По стечению обстоятельств звезда — безответная школьная любовь мамы, и новогодний ужин со звездой состоится вопреки всему.

Режиссёр
Иван Архипов
Актёры
Дмитрий Нагиев, Екатерина Шпица, Виталия Корниенко, Сергей Астахов, Анна Хилькевич, Роман Попов, Михаил Тарабукин, Михаил Богдасаров, Олег Тактаров, Надежда Сысоева
Премьера
2024-12-05 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Комедия

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