Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
1 938
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 759
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 508
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 336
Кино

Папины дочки. Мама вернулась

«Формула Кино»

10:25
12:30
14:35
16:40
18:45

Семья Васнецовых-Васильевых отправится на важное торжество в Кисловодск. Правда, они даже не подозревают, чем обернется их путешествие.

Режиссёр
Анатолий Колиев
Актёры
Филипп Бледный, Андрей Леонов, Виталия Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Полина Денисова, Нонна Гришаева, Мирослава Карпович, Елизавета Арзамасова, Ольга Волкова, Дарья Мельникова, Екатерина Старшова, Татьяна Орлова, Алексей Демидов, Влад Фельдман, Анастасия Сиваева, Ксения Теплова
Премьера
2025-10-30 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Комедия

