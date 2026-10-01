Папа в паутине

Неутомимый Джон Смит уже 20 лет виртуозно жонглирует двумя семьями, живя четко по графику. Но эпоха гаджетов не щадит никого — и тайное становится явным! Повзрослевшие дети Джона из разных семей случайно знакомятся в сети и назначают свидание… в доме одной из его жён! Катастрофа близка, и благополучие Джона снова висит на волоске. На помощь, как всегда, спешит Стенли Поуни. Какие безумные уловки он придумает на этот раз, чтобы спасти друга? Вас ждёт вечер искромётного юмора, абсурдных ситуаций, сюрпризов и невероятных поворотов. Сможет ли Джон выпутаться из собственной паутины лжи? Приходите — и узнаете! Актерский состав: Виктор Логинов Павел Савинков/Никита Тарасов Анна Димова Ольга Ергина/Любовь Тихомирова/Галина Данилова Юлия Митина Константин Мерзликин/Олег Малафеев Алексей Степанов/Хетаг Гасиев Режиссер Антон Корнилов Указан полный состав с заменами