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Папа, купи песика

Милана получает долгожданный подарок от родителей — щенка Диппи. Радости нет границ, но однажды на прогулке девочка отвлекается, и щенок теряется в парке, оставшись один на один с большим городом. Диппи знакомится с уличным Котом, крысой Бенгсом и даже влюбляется в чихуахуа Табби. Пока Милана ведет поиски любимого песика, Диппи ждут увлекательные приключения, в которых ему предстоит стать настоящим героем, способным защитить не только себя, но и своих друзей.

Страна
Россия, Белоруссия
Режиссёр
Митрий Семенов-Алейников
Продолж.
96 мин.
Премьера
2 июля 2026 в России
Возраст
6+
Жанры
Мультфильм, Приключение

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