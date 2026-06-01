Папа, купи песика

Милана получает долгожданный подарок от родителей — щенка Диппи. Радости нет границ, но однажды на прогулке девочка отвлекается, и щенок теряется в парке, оставшись один на один с большим городом. Диппи знакомится с уличным Котом, крысой Бенгсом и даже влюбляется в чихуахуа Табби. Пока Милана ведет поиски любимого песика, Диппи ждут увлекательные приключения, в которых ему предстоит стать настоящим героем, способным защитить не только себя, но и своих друзей.
- Страна
- Россия, Белоруссия
- Режиссёр
- Митрий Семенов-Алейников
- Продолж.
- 96 мин.
- Премьера
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2 июля 2026 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Мультфильм, Приключение