Главному герою пьесы Андрэ 80 лет, когда-то давно он был танцовщиком. Он живет в Париже со своей дочерью Анной и ее мужем Антуаном. Или Андрэ был инженером, чья дочь живет в Лондоне со своим новым бойфрендом Пьером? Почему Андрэ все еще в своей пижаме и никак не может найти свои часы?! Столько странных вещей происходит вокруг и так странно ведут себя все эти люди! Как бы там ни было, Андрэ твердо знает, что он по-прежнему сильный человек, и найдет способ отстаивать свою правоту. В конце концов, он не слабоумный, у него все отлично функционирует… Не так ли?!

«Папа» — реалистичная семейная история, которая с самого начала держит зрителей в напряжении. Сергей Маковецкий и Мария Рыщенкова рассказывают историю отца и дочери, пытающихся осознать изменения, происходящие с человеком, который начинает стремительно терять контроль над своим разумом.

Что делать, когда твое сознание начинает давать сбой, а грань между настоящим и фантазией размывается? Как поступить, если самый близкий тебе человек внезапно перестает быть самим собой и теряет связь с реальностью? Флориан Зеллер — писатель и драматург, звезда современной драматургии. Спектакли по его пьесам идут во множестве театров по всему миру.

В 2014 году за пьесу «Папа» Зеллер был удостоен Премии Мольера, главной театральной награды во Франции. Спектакли по ней с огромным успехом прошли в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Сиднее, Гонконге и сотне других городов. В ролях: Сергей Маковецкий, Мария Рыщенкова, Дарья Урсуляк/Евгения Крегжде, Надежда Лумпова, Дмитрий Гизбрехт/Олег Ребров, Иван Бровин. Организатор мероприятий оставляет за собой право вносить изменения в актёрский состав мероприятий без предварительного уведомления.